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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января
В Украине третий день подряд фиксируют рекордное число случаев коронавируса - за минувшие сутки подтвердили 37351 случай, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 29 января.
При этом среди заболевших 5341 детей и 806 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 340 человек;
- летальных исходов – 149;
- выздоровели – 7 163 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 017 961 человек;
- выздоровело – 3 615 257 человек;
- летальных исходов – 100 031;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 2 418;
Винницкая область – 2 100;
Волынская область – 768;
Днепропетровская область – 1 822;
Донецкая область – 1 430;
Житомирская область – 2 214;
Закарпатская область – 876;
Запорожская область – 739;
Ивано-Франковская область – 2 572;
Киевская область – 1 227;
Кировоградская область – 193;
Луганская область – 599;
Львовская область – 3 791;
Николаевская область – 686;
Одесская область – 2598;
Полтавская область – 915;
Ровненская область – 1 994;
Сумская область – 1 502;
Тернопольская область – 1 487;
Харьковская область – 1 319;
Херсонская область – 813;
Хмельницкая область – 2 186;
Черкасская область – 933;
Черновицкая область – 1 085;
Черниговская область – 1 084.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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