Зеленский провел встречу с иностранными журналистами (ВИДЕО)

29.01.2022 09:00

Владимир Зеленский собрал на Банковой иностранных журналистов, чтобы успокоить их издания и западных партнеров, регулярно сообщающих о скорой атаке России против Украины, сообщает UA:Перший.

Президент заявил, что пока он не видит угрозы большей эскалации, чем она была, например, в начале прошлого года.

Зеленский призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

Он также раскритиковал решение отдельных стран об эвакуации дипломатов из Украины, поскольку это очень негативный сигнал для всех.

Кроме того, Президент Украины еще раз подтвердил, что готов встречаться с главой РФ Владимиром Путиным, но тот и его окружение предлагают форматы, которые не принесут результата, и РФ пока не делает шагов к деэскалации.





