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Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина

30.01.2022 15:00
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Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина

По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, сегодня Николаевская область, еще вчера соответствовавшая показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла к желтому.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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