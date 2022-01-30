Николаевщина вернулась из оранжевой в желтую зону карантина

30.01.2022 15:00

По состоянию на 30 января на красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, на оранжевом – 15 областей, остальные регионы и столица – на желтом уровне эпидопасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, сегодня Николаевская область, еще вчера соответствовавшая показателям оранжевого уровня эпидопасности, перешла к желтому.