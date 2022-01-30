Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января

30.01.2022 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них заразились 3 378 детей и 444 медработника. Об этом сообщает Минздрав.

За последние 24 часа от вируса скончались 94 человека. Всего же с начала пандемии - 100 125 летальных исхода.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы – 3 692 человек;

- выздоровело – 3 145 человек.

Случаев в областях в сутки:

Киев – 1 058

Винницкая – 986

Волынская – 395

Днепропетровская – 688

Донецкая – 643

Житомирская – 2 013

Закарпатская – 439

Запорожская – 394

Ивано-Франковская – 1 664

Киевская – 644

Кировоградская – 214

Луганская – 264

Львовская – 3 043

Николаевская – 486

Одесская – 1 175

Полтавская – 306

Ровенская – 1 172

Сумская – 1 554

Тернопольская – 884

Харьковская – 1 722

Херсонская – 448

Хмельницкая – 1 883

Черкасская – 541

Черновицкая – 924

Черниговская – 968

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 4 042 469 человек;

- выздоровело – 3 618 402 человека;

- проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.