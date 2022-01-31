С 1 февраля в Украине подорожают пластиковые пакеты

31.01.2022 16:00

С 1 февраля за пластиковые пакеты в магазинах покупателям нужно будет платить от 2 до 3 грн, передает "Дом" со ссылкой на постановление Министерства экономики Украины.

Минимальные цены на пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм будет варьироваться в зависимости от их строения:

- пакет без ручек и боковых складок — 2,00 грн;

- пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок — 2,50 грн;

- пакет с ручками и боковыми складками — 3,00 грн.

В Минэкономики выразили уверенность, что принятые меры позволят ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.