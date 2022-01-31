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С 1 февраля в Украине подорожают пластиковые пакеты
31.01.2022 16:00
С 1 февраля за пластиковые пакеты в магазинах покупателям нужно будет платить от 2 до 3 грн, передает "Дом" со ссылкой на постановление Министерства экономики Украины.
Минимальные цены на пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм будет варьироваться в зависимости от их строения:
- пакет без ручек и боковых складок — 2,00 грн;
- пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок — 2,50 грн;
- пакет с ручками и боковыми складками — 3,00 грн.
В Минэкономики выразили уверенность, что принятые меры позволят ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.
Теги: цена, супермаркет, экология, пакет
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