Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю

31.01.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю

В ближайшие дни в Украине ожидаются перепады температуры и обильные осадки в виде снега. К концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 31 января.
Так, 31 января украинцев днем ждет температура от -2° до +2°, а на юге – до +6°. Небольшой снег ожидается в западных регионах, на севере и в центре.
Во вторник, 1 февраля, температурный режим днем ожидается на прежнем уровне. А ночью везде морозы, местами до -7°. Небольшой снег ожидается преимущественно в западных регионах и в Сумской области. В Одесской области возможен дождь.
В среду, 2 февраля, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются везде, кроме северных областей. Днем в большинстве областей -1°…+1°. Ночью -4°…-7°. Теплее будет на юге и востоке, где столбик термометра покажет днем +1°…+5°, а ночью -4°…+1°.
В четверг, 3 февраля, синоптики прогнозируют на западе и в центре температуру днем -1°…-3°, ночью до -7°. На севере возможны ночные заморозки до -10°. Осадки в виде дождя и мокрого снега возможны на юге и Донбассе, где будет теплее – днем -1°…+3°, а ночью -3°…+1°.
В пятницу, 4 февраля, в Украине без осадков, облачно. Похолодание продолжится. В северных и центральных областях днем прогнозируют -6°…-8°, а ночью возможны заморозки до -14°. Теплее будет на Буковине, где днем ожидается -1°…-3°, но и здесь ночью похолодает до -6°…-8°. Также более теплая погода прогнозируется на юге: днем -1°…+1°, а ночью до -5°.



Теги: гидрометеоцентр, неделя, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх