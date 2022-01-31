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В МВД заявили о задержании группы заговорщиков, готовивших беспорядки с насилием

31.01.2022 13:00
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В МВД заявили о задержании группы заговорщиков, готовивших беспорядки с насилием

В Киеве задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки с насилием 31 января возле Офиса президента. Они хотели собрать около 5 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщили министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.
По словам Монастырского, якобы до 1,5 тысячи должны были составлять «титушки», которые должны были устроить драки с правоохранителями. Ничего мирного на этой акции не планировалось, организаторы хотели «расшатать и дестабилизировать ситуацию в Украине». Монастырский говорит, что это должна была быть только первая акция по целому ряду митингов, в частности в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.
Он добавил, что для беспорядков специально заготовили также искусственную кровь, которую должны были выдать за настоящую, которая якобы пролилась из-за столкновений с правоохранителями. По словам Монастырского, организаторы подготовили также группу медиков, которые должны были зафиксировать «ранения» участников столкновений и показать на центральных телеканалах. Кроме того, злоумышленники собирались поджигать автомобильные шины, использовать огнетушители, дымовые шашки, файеры и радиостанции, чтобы координировать действия толпы.



Теги: беспорядки, МВД, заговор, задержание, группа
 
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