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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля
В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. После трех суток снижения прироста заражений произошел резкий скачок, сообщает Минздрав во вторник, 1 февраля.
Среди новых заболевших детей – 4 056, медработников – 337. Госпитализировано – 2 069 человека, летальных исходов – 192, выздоровели – 8 835 человек.
Больше всего случаев заражения выявили во Львовской области (3 411), Одесской области (2 471) и Киеве (2 363).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 095 263 человек, выздоровело – 3 631 580, летальных исходов – 100 395.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 2363;
Винницкая область – 1654;
Волынская область – 628;
Днепропетровская область – 1418;
Донецкая область – 1167;
Житомирская область – 533;
Закарпатская область – 787;
Запорожская область – 835;
Ивано-Франковская область – 907;
Киевская область – 1174;
Кировоградская область – 258;
Луганская область – 756;
Львовская область – 3411;
Николаевская область – 802;
Одесская область – 2471;
Полтавская область – 995;
Ровенская область – 1441;
Сумская область – 1308;
Тернопольская область – 1441;
Харьковская область – 1977;
Херсонская область – 441;
Хмельницкая область – 1070;
Черкасская область – 1029;
Черновицкая область – 1010;
Черниговская область – 892.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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