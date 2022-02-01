Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

01.02.2022 12:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Этот указ предусматривает: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, систему карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ", – заявил президент.





