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Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
01.02.2022 12:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Этот указ предусматривает: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, систему карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ", – заявил президент.
Теги: указ, оборона, ВСУ, Зеленский
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