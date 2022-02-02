Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин расширил программу еПоддержка

02.02.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин расширил программу еПоддержка

Кабинет министров на своем заседании 2 февраля внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы еПоддержка, сообщает LIGA.
Они предусматривают выплату по 1000 грн не только совершеннолетним лицам, но и подросткам в возрасте от 14 лет, получившим две дозы вакцины от коронавируса, которые имеют паспорт и номер налогоплательщика.
Выплаты начнутся с 7 февраля.
Принятые изменения в постановление №1272 от 9 декабря 2021 года также расширяют перечень товаров и услуг, на которые можно потратить "ковидную" тысячу.
Ими можно будет оплатить получение образования (в том числе питание и проживание в общежитиях учебных заведений), приобретение печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.



Теги: вакцинация, Кабмин, выплаты, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх