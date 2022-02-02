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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля
В Украине за минувшие сутки подтвердили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это второй показатель за все время пандемии, сообщает Минздрав в среду, 2 февраля.
Среди новых заболевших детей – 4 190, медработников – 940. Госпитализировано – 4 314 человек, летальных исходов – 214, выздоровели – 9 894 человека.
Среди регионов лидеры не изменились: больше всего случаев заражения выявили во Львовской области (2 953), Одесской области (2 725) и Киеве (2 499).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 130 277 человек, выздоровело – 3 641 474, летальных исходов – 100 599.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 2 499
Винницкая – 1 252
Волынская – 1 016
Днепропетровская – 1 732
Донецкая – 1 558
Житомирская – 1 581
Закарпатская – 773
Запорожская – 963
Ивано-Франковская – 1 330
Киевская – 1 409
Кировоградская – 310
Луганская – 869
Львовская – 2 953
Николаевская – 816
Одесская – 2 725
Полтавская – 1 171
Ровенская – 1 695
Сумская – 1 499
Тернопольская – 1 329
Харьковская – 2 121
Херсонская – 837
Хмельницкая – 1 766
Черкасская – 940
Черновицкая – 988
Черниговская – 882.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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