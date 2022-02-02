Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля

02.02.2022 12:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это второй показатель за все время пандемии, сообщает Минздрав в среду, 2 февраля.

Среди новых заболевших детей – 4 190, медработников – 940. Госпитализировано – 4 314 человек, летальных исходов – 214, выздоровели – 9 894 человека.

Среди регионов лидеры не изменились: больше всего случаев заражения выявили во Львовской области (2 953), Одесской области (2 725) и Киеве (2 499).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 130 277 человек, выздоровело – 3 641 474, летальных исходов – 100 599.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 2 499

Винницкая – 1 252

Волынская – 1 016

Днепропетровская – 1 732

Донецкая – 1 558

Житомирская – 1 581

Закарпатская – 773

Запорожская – 963

Ивано-Франковская – 1 330

Киевская – 1 409

Кировоградская – 310

Луганская – 869

Львовская – 2 953

Николаевская – 816

Одесская – 2 725

Полтавская – 1 171

Ровенская – 1 695

Сумская – 1 499

Тернопольская – 1 329

Харьковская – 2 121

Херсонская – 837

Хмельницкая – 1 766

Черкасская – 940

Черновицкая – 988

Черниговская – 882.