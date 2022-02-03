Кабмин расширил возможности получателей льготной ипотеки для ВПЛ

03.02.2022 10:00

Правительство усовершенствовало порядок предоставления льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц и таким образом расширило возможности переселенцев в поиске объекта недвижимости, отвечающего требованиям. Об этом сообщает пресс-центр Минреинтеграции.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании 2 февраля усовершенствовал Порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW)", - говорится в сообщении.

Внесенными изменениями, в частности: увеличен возраст недвижимости до 50 лет, на приобретение которой могут быть направлены средства кредита; уточнено определение «члены семьи кандидата» (добавив в перечень и определение членов семьи заявителя/победителя); скорректированы сроки уведомления победителя о принятии решения относительно отказа в предоставлении кредита.

"Принятые изменения расширяют возможности победителя в поиске объекта недвижимости, отвечающего требованиям Порядка, а также четко определяют требования относительно совместного проживания членов семьи, на которых будет рассчитываться размер кредита, для недопущения недоразумений при предоставлении документов для получения кредита победителем", - отмечают в Минреинтеграции.

Также нормировано требование об информировании победителя в случае принятия решения об отказе в предоставлении кредита.