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Кабмин расширил возможности получателей льготной ипотеки для ВПЛ

03.02.2022 10:00
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Кабмин расширил возможности получателей льготной ипотеки для ВПЛ

Правительство усовершенствовало порядок предоставления льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц и таким образом расширило возможности переселенцев в поиске объекта недвижимости, отвечающего требованиям. Об этом сообщает пресс-центр Минреинтеграции.
"Кабинет Министров Украины на своем заседании 2 февраля усовершенствовал Порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW)", - говорится в сообщении.
Внесенными изменениями, в частности: увеличен возраст недвижимости до 50 лет, на приобретение которой могут быть направлены средства кредита; уточнено определение «члены семьи кандидата» (добавив в перечень и определение членов семьи заявителя/победителя); скорректированы сроки уведомления победителя о принятии решения относительно отказа в предоставлении кредита.
"Принятые изменения расширяют возможности победителя в поиске объекта недвижимости, отвечающего требованиям Порядка, а также четко определяют требования относительно совместного проживания членов семьи, на которых будет рассчитываться размер кредита, для недопущения недоразумений при предоставлении документов для получения кредита победителем", - отмечают в Минреинтеграции.
Также нормировано требование об информировании победителя в случае принятия решения об отказе в предоставлении кредита.



Теги: ипотека, льгота, Кабмин, ВПЛ
 
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