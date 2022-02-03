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Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину
Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Киев, чтобы встретиться с коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Зеркало недели.
Сегодня Украина и Турция должны подписать соглашение о зоне свободной торговле, которую готовили больше 10 лет.
“Мы находимся в Киеве по приглашению президента Зеленского для участия в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам для обеих стран и региона”, - твитнул Эрдоган в четверг.
Он добавил, что Турция внимательно следит за проблемами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе.
“Турция, как черноморская страна, призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе. Очевидно, что конфликт должен быть урегулирован мирными средствами и в соответствии с международным правом”, - добавил он, отметив, что Турция готова внести свой вклад в поддержание мирной и безопасной обстановки в своем регионе.
Теги: Киев, Эрдоган, Зеленский
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