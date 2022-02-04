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В Украине - впервые более 40 000 заболевших COVID-19 за сутки
Вчера, 3 февраля, в Украине выявили 43 778 заболевших коронавирусом (днем ранее – 39 620), это рекорд за все время пандемии. Лидеры по заболеваемости COVID-19 – Одесская (4136), Львовская (3791), Житомирская (3310) области и Киев (2869), сообщает пресс-служба Минздрава.
Вчера в Украине умерли 174 инфицированных (днем ранее – 210), выздоровели – 9497 (9380), были госпитализированы – 4328 (4136).
Было сделано 174 221 тест (190 635). Методом ПЦР – 93 361 (93 280), ИФА – 7229 (8012), экспресс-тестов – 70 631 (84 005).
На утро 4 февраля в Украине зафиксировали 4 213 675 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 100 983 инфицированных, выздоровели – 3 660 351.
Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2869 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2437);
Винницкая область – 1356 (1407);
Волынская – 1034 (1352);
Днепропетровская – 2115 (2017);
Донецкая – 1799 (1754);
Житомирская – 3310 (2933);
Закарпатская – 882 (818);
Запорожская – 1060 (1043);
Ивано-Франковская – 1959 (2423);
Киевская – 1551 (1439);
Кировоградская – 331 (308);
Луганская – 805 (840);
Львовская – 3791 (2396);
Николаевская – 921 (823);
Одесская – 4136 (2982);
Полтавская – 1202 (1284);
Ровенская – 2521 (1986);
Сумская – 2073 (1662);
Тернопольская – 1664 (1644);
Харьковская – 1789 (1827);
Херсонская – 1058 (968);
Хмельницкая – 2081 (2283);
Черкасская – 1166 (931);
Черновицкая – 994 (975);
Черниговская – 1311 (1115).
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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