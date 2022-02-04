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В Украине заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону

04.02.2022 17:00
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В Украине заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону

С сегодняшнего дня заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины по номеру 0800507028. Об этом сообщает Армія.Інформ.
По телефону "горячей линии" можно получить ответы на самые распространенные вопросы:
– как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
– как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
– порядок прохождения службы и социальные гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.
Звонки на номер телефона "горячей линии" осуществляются бесплатно.



Теги: горячая линия, территория, оборона
 
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