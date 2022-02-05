Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля

05.02.2022 11:00

В Украине за прошлые сутки, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 85 человек. Об этом сообщает Минздрав.

За сутки госпитализировали 3 918 человек, выздоровели - 9 628 человек.

Отмечается, что проведено 164456 тестов.

За все время пандемии в Украине заболело - 4 256 208 человек, выздоровело - 3 669 979 человек, летальных исходов - 101 168.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

г. Киев - 3173

Винницкая - 1246

Волынская - 1182

Днепропетровская - 2384

Донецка – 1887

Житомирская - 2555

Закарпатская – 800

Запорожская - 1130

Ивано-Франковская - 1633

Киевская - 1446

Кировоградская - 433

Луганская - 716

Львовская - 3890

Николаевская – 817

Одесская - 3874

Полтавская - 1171

Ровенская – 1977

Сумская – 1810

Тернопольская - 1445

Харьковская - 2101

Херсонская – 1066

Хмельницкая - 2414

Черкасская - 1222

Черновицкая – 933

Черниговская - 1228.