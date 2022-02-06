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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля
В Украине за прошедшие сутки выявили 27 851 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 6 февраля.
Среди новых заболевших детей – 2 597, медработников – 431. Госпитализировано – 4 219 человек, летальных исходов – 108, выздоровели – 6 089 человека.
Больше всего случаев заражения выявили в Одесской области (2 788), Киеве (2 298) и в Хмельницкой области (2 070).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 284 059 человек, выздоровело – 3 676 068, летальных исходов – 101 277.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 2 298
Винницкая – 613
Волынская – 462
Днепропетровская – 1 289
Донецкая – 1 032
Житомирская – 1 773
Закарпатская – 523
Запорожская – 438
Ивано-Франковская – 1 201
Киевская – 704
Кировоградская – 326
Луганская – 318
Львовская – 1 572
Николаевская – 1 011
Одесская – 2 788
Полтавская – 486
Ровенская – 1 291
Сумская – 1 612
Тернопольская – 1 145
Харьковская – 1 897
Херсонская – 797
Хмельницкая – 2 070
Черкасская – 583
Черновицкая – 777
Черниговская – 845.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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