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Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19

06.02.2022 13:00
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Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19

Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с заболеванием и сохранит жизнь пациентам из групп риска. Я благодарен коллегам и партнерам за оперативную работу и закупку этого препарата", - отметил Ляшко.
В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
В первую очередь это лекарство будет назначаться пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.
"Молнупиравир" - это препарат прямого действия, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения, и его удобно принимать.
"Молнупиравир" зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.



Теги: лекарство, Минздрав, поставки, COVID-19
 
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