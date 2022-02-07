- В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля09:00
- Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля11:00
- В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля11:00
- В Украине заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону17:00
- В Украине - впервые более 40 000 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- В ГПСУ прокомментировали слухи об ограничении выезда военнообязанных украинцев16:00
- Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину15:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля
В Украине за минувшие сутки было зафиксировано более 23 тысяч новых случаев коронавируса, что меньше, чем накануне, однако число умерших выросло до 115. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
-госпитализировано - 2 699 человек;
-летальных случаев - 115;
-выздоровело - 5 024 лица.
За все время пандемии в Украине:
-заболели - 4 307 437 человек;
-выздоровело - 3 681 092 лиц;
-летальных случаев - 101 392
-проведено ПЦР-тестов - 18 603 958.
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки 2 242 ребенка и 394 медработника.
Суточный прирост новых больных по стране:
Киев – 2 266;
Винницкая область – 418;
Волынская область – 586;
Днепропетровская область – 988;
Донецкая область – 620;
Житомирская область – 1 188;
Закарпатская область – 471;
Запорожская область – 446;
Ивано-Франковская область – 779;
Киевская область – 586;
Кировоградская область – 213;
Луганская область – 248;
Львовская область – 2 122;
Николаевская область – 990;
Одесская область – 2 033;
Полтавская область – 494;
Ровненская область – 1 142;
Сумская область – 1 024;
Тернопольская область – 907;
Харьковская область – 1 609;
Херсонская область – 703;
Хмельницкая область – 1 713;
Черкасская область – 676;
Черновицкая область – 749;
Черниговская область – 407.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября
- Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс17:00
- В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять"16:00
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"15:00
- В ОРДО назвали основные статьи экспорта14:00
- На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ12:00
- Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США11:00
- На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки08:00
- Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе09:00
- Боевики "ДНР" с беспилотника атаковали поселок под Мариуполем17:00
- В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G15:00
- Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс17:00
- В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять"16:00
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"15:00
- В ОРДО назвали основные статьи экспорта14:00
- В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии13:00
- На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ12:00
- Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США11:00
- В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Украины10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля09:00
- На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки08:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля
- Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары
- Боевики "ДНР" с беспилотника атаковали поселок под Мариуполем
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"
- В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"
- В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G
- В ОРДО назвали основные статьи экспорта
- YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"
- В прифронтовой Красногоровке нашли крупный схрон боеприпасов