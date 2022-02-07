В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии

07.02.2022 13:00

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", - сообщил в Twitter глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил: "Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о том, что происходит".