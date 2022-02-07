Последние новости раздела
- Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе17:00
- Зеленский пообещал вакцинированным пенсионерам бесплатные смартфоны13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля11:00
- В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля09:00
- Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля11:00
- В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля11:00
- В Украине заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону17:00
В Украину прибыли главы МИД Австрии, Чехии и Словакии
07.02.2022 13:00
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом, сообщает Цензор.НЕТ.
"Совместная поездка "Славковских" министров иностранных дел в Украину. Ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", - сообщил в Twitter глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил: "Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о том, что происходит".
Теги: Киев, визит, Австрия, Словакия, Чехия, МИД
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"08:00
- На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»15:00
- В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом14:00
- Свыше 240 человек проследовали через гумкоридор под Донецком 7 февраля12:00
- Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса10:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный09:00
- Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс17:00
- В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять"16:00
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"15:00
- В ОРДО назвали основные статьи экспорта14:00
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"08:00
- Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе17:00
- В "Дие" появилась функция онлайн-опросов16:00
- На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»15:00
- В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом14:00
- Зеленский пообещал вакцинированным пенсионерам бесплатные смартфоны13:00
- Свыше 240 человек проследовали через гумкоридор под Донецком 7 февраля12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля11:00
- Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса10:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный09:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля
- В ОРДО назвали основные статьи экспорта
- В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом
- Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США
- Главы МИД трех стран ЕС приехали на Донбасс
- В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять"
- На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»
- Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе
- Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19