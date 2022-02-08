Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

08.02.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки было обнаружено более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 255 человек, что более чем вдвое выше смертности предыдущего дня. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-служба МОЗ.

К слову, такого высокого числа летальных исходов не было даже в те дни на прошлой неделе, когда суточный прирост заражений COVID превышал 40 тысяч человек.

"За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 2 168 человек;

- летальных случаев - 255;

- выздоровело - 15 193 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 4 341 790 человек;

- выздоровело - 3 696 285 человек;

- летальных случаев - 101 647

- проведено ПЦР-тестов - 18 672 736.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 095, медработников - 955.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 2862;

Винницкая область – 857;

Волынская область – 1138;

Днепропетровская область – 1960;

Донецкая область – 1532;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 786;

Запорожская область – 1262;

Ивано-Франковская область – 540;

Киевская область – 1113;

Кировоградская область – 328;

Луганская область – 727;

Львовская область – 2336;

Николаевская область – 862;

Одесская область – 3921;

Полтавская область – 1264;

Ровенская область – 1827;

Сумская область – 1555;

Тернопольская область – 1415;

Харьковская область – 2022;

Херсонская область – 963;

Хмельницкая область – 1210;

Черкасская область – 1169;

Черновицкая область – 968;

Черниговская область – 997.