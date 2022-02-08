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Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля, обсудил мирный процесс урегулирования на Донбассе.
"У нас общее с президентом Франции видение по вызовам для безопасности для Украины и мира. Франция важна для нашего региона и всего ЕС. Это мощный шаг поддержки нашего государства: Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине", – заявил Зеленский.
Президент отметил, что Макрон многое делает для Украины.
"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Парижского саммита ещё в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров Нормандской четверки. Важный шаг на этом пути – активизация диалога на уровне политических советников. Была очень успешная одна встреча, мы рассчитываем на вторую встречу в ближайшие дни. Рассчитываем, что встреча 26 января, которая была в 2022 году, и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита Нормандии", - заявил Зеленский.
В свою очердь, Макрон сообщил, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы "положить конец украинскому конфликту".
Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин собирается "продолжить исполнять Минские соглашения", и Зеленский также подтвердил такие намерения.
Президент Франции не стал углубляться в детали, но сказал, что "процесс должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня оказывается на границах Украины".
Макрон заявил, что готовятся некие новые механизмы гарантирования безопасности, которые нужно реализовать в ближайший месяц.
Теги: Донбасс, переговоры, Макрон, Зеленский
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