Зеленский пообещал вакцинированным пенсионерам бесплатные смартфоны

08.02.2022 13:00

Весной украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе презентации новых функций приложения Дия, сообщает Корреспондент.net.

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую большую государственную программу - все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получают бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста... Государство в смартфоне - для всех", - сказал он.