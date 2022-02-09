Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля

09.02.2022 13:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано более 38 тысяч новых случаев коронавирусной болезни, что превышает показатель предыдущего дня. В больницы попали 4,4 тысячи больных коронавирусом, что в два раза больше, чем накануне. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.

"За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 4 385 человек;

- летальных случаев - 240;

- выздоровело - 17 063 лица.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 4 380 047 человек;

- выздоровело - 3 713 348 человек;

- летальных случаев - 101887;

- проведено ПЦР-тестов - 18 758 148.

Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 308, медработников - 1 076.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 3864;

Винницкая область – 1000;

Волынская область – 1120;

Днепропетровская область – 2111;

Донецкая область – 1881;

Житомирская область – 1557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 1431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1454;

Ровенская область – 2006;

Сумская область – 1597;

Тернопольская область – 1011;

Харьковская область – 2293;

Херсонская область – 1012;

Хмельницкая область – 2093;

Черкасская область – 1120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1141.