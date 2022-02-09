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В районе проведения ООС три обстрела за сутки, без потерь

09.02.2022 09:00
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В районе проведения ООС три обстрела за сутки, без потерь

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе трижды нарушили режим тишины. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - сказано в утренней сводке.
Отмечается, что недалеко от Песков противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Невельское враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Светлодарска сепаратисты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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