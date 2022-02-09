В СНБО анонсировали выездное заседание в Харькове

09.02.2022 17:00

СНБО соберется на заседание 11 февраля в Харькове, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 9 февраля.

"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова состоится ориентировочно в 17:30.