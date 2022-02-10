Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля

10.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 41 694 человек, что превышает показатель вчерашнего дня. Также увеличилось количество летальных исходов – с 240 до 280. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 9 февраля в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 4 128 человек;

- летальных случаев - 280;

- выздоровело - 16 628 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 4 421 741 человек;

- выздоровело - 3 729 976 человек;

- летальных случаев - 102 167;

- проведено ПЦР-тестов - 18 842 668.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3486, медработников - 1101.

Заболеваемость коронавирусом в регионах за сутки:

Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.