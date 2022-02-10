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Украина выразила протест РФ в связи с блокированием судоходства в Черном и Азовском морях
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе под предлогом проведения военно-морских учений. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь, для портов Украины.
"Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Украина будет сотрудничать со странами Черноморского региона, чтобы действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.
Учения корабельных групп ВМФ России продлятся с 13 по 19 февраля. На этот период Черное море в северо-западной части будет перекрыто до границы территориальных вод Украины (12 миль), а Азовское - от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.
Теги: Украина, Россия, Азовское море, протест, Черное море, учения
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