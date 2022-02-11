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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Минздраве.
"За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 3 936 человек;
- летальных случаев - 236;
- выздоровело - 20 850 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 462 970 человек;
- выздоровело - 3 750 826 человек;
- летальных случаев - 102 403;
- проведено ПЦР-тестов - 18 920 897.
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 369, медработников - 1247.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 4104;
Винницкая область – 962;
Волынская область – 1185;
Днепропетровская область – 2418;
Донецкая область – 1953;
Житомирская область – 1619;
Закарпатская область – 767;
Запорожская область – 1649;
Ивано-Франковская область – 1070;
Киевская область – 1279;
Кировоградская область – 511;
Луганская область – 717;
Львовская область – 2951;
Николаевская область – 1114;
Одесская область – 4096;
Полтавская область – 1451;
Ровенская область – 1499;
Сумская область – 1857;
Тернопольская область – 1126;
Харьковская область – 1995;
Херсонская область – 1577;
Хмельницкая область – 1856;
Черкасская область – 1370;
Черновицкая область – 958;
Черниговская область – 1145.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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