Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля

11.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Минздраве.

"За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 3 936 человек;

- летальных случаев - 236;

- выздоровело - 20 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 4 462 970 человек;

- выздоровело - 3 750 826 человек;

- летальных случаев - 102 403;

- проведено ПЦР-тестов - 18 920 897.

Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 369, медработников - 1247.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 4104;

Винницкая область – 962;

Волынская область – 1185;

Днепропетровская область – 2418;

Донецкая область – 1953;

Житомирская область – 1619;

Закарпатская область – 767;

Запорожская область – 1649;

Ивано-Франковская область – 1070;

Киевская область – 1279;

Кировоградская область – 511;

Луганская область – 717;

Львовская область – 2951;

Николаевская область – 1114;

Одесская область – 4096;

Полтавская область – 1451;

Ровенская область – 1499;

Сумская область – 1857;

Тернопольская область – 1126;

Харьковская область – 1995;

Херсонская область – 1577;

Хмельницкая область – 1856;

Черкасская область – 1370;

Черновицкая область – 958;

Черниговская область – 1145.