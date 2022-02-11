Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове

11.02.2022 15:00

Сегодня в 15:30 состоится выездное заседание СНБО в Харькове, сообщает РБК-Украина.

На нем планируют рассмотреть следующие вопросы:

- российская блокада Черного и Азовского морей;

- территориальная оборона;

- региональная политика;

- государственные финансы и другие.

Кроме того, имеется информация, что во время заседания будут рассмотрены санкции против телеканала "НАШ". Однако, лично против Евгения Мураева ограничения на данный момент не готовятся.