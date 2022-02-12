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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля
За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 38 212 человек, 265 скончались. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 3 753 лиц;
- летальных случаев -265;
- выздоровел - 19 943 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 4 501 182 человек;
- выздоровел - 3 770 769 человек;
- летальных случаев - 102 403;
- проведен ПЦР-тестов - 18 993 661.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 4229;
Винницкая область – 720;
Волынская область – 1060;
Днепропетровская область – 2596;
Донецкая область – 1808;
Житомирская область – 1489;
Закарпатская область – 795;
Запорожская область – 1276;
Ивано-Франковская область – 791;
Киевская область – 1326;
Кировоградская область – 487;
Луганская область – 783;
Львовская область – 2351;
Николаевская область – 1013;
Одесская область – 3670;
Полтавская область – 1407;
Ровенская область – 1145;
Сумская область – 1671;
Тернопольская область – 813;
Харьковская область – 1736;
Херсонская область – 1604;
Хмельницкая область – 1813;
Черкасская область – 1246;
Черновицкая область – 789;
Черниговская область – 1594.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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