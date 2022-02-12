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СНБО ввел санкции против телеканала НАШ

12.02.2022 09:00
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СНБО ввел санкции против телеканала НАШ

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала НАШ, который связывают с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Соответствующий указ №52/2022 подписал Президент Владимир Зеленский.
Согласно указу, санкции вводятся против ООО Наша Прага, ООО Наш24, ООО Наш 365 и кипрской компании Demosena Investments Ltd сроком на пять лет.
Ограничения включают блокирование активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых, а также полный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.




Теги: СНБО, телеканал, Мураев
 
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