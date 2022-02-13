Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля

13.02.2022 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 февраля.

Среди новых заболевших детей – 1 961, медработников – 329. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 935 человек, летальных исходов – 140, выдоровели – 8 288 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (2 405), Харьковской области (2 046) и Одесской области (1 979).

За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, выздоровело – 3 779 057, летальных исходов – 102 808.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 2 405

Винницкая – 411

Волынская – 515

Днепропетровская – 1 424

Донецька – 1 258

Житомирская – 1 193

Закарпатская – 354

Запорожская – 787

Ивано-Франковская – 590

Киевская – 789

Кировоградская – 315

Луганская – 418

Львовская – 1 195

Николаевская – 951

Одеська — 1 979

Полтавская – 329

Ровенская – 694

Сумская – 1 527

Тернопольская – 555

Харьковская – 2 046

Херсонская – 1 234

Хмельницкая – 1 419

Черкасская — 839

Черновецкая – 679

Черниговская – 612.