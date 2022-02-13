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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля

13.02.2022 15:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 24 518 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 февраля.
Среди новых заболевших детей – 1 961, медработников – 329. Также за минувшие сутки госпитализировано – 3 935 человек, летальных исходов – 140, выдоровели – 8 288 человек.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (2 405), Харьковской области (2 046) и Одесской области (1 979).
За все время пандемии в Украине заболело – 4 525 700 человек, выздоровело – 3 779 057, летальных исходов – 102 808.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 2 405
Винницкая – 411
Волынская – 515
Днепропетровская – 1 424
Донецька – 1 258
Житомирская – 1 193
Закарпатская – 354
Запорожская – 787
Ивано-Франковская – 590
Киевская – 789
Кировоградская – 315
Луганская – 418
Львовская – 1 195
Николаевская – 951
Одеська — 1 979
Полтавская – 329
Ровенская – 694
Сумская – 1 527
Тернопольская – 555
Харьковская – 2 046
Херсонская – 1 234
Хмельницкая – 1 419
Черкасская — 839
Черновецкая – 679
Черниговская – 612.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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