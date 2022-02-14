Последние новости раздела
- Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма16:00
- Шольц впервые прибыл в Украину14:00
- "COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля11:00
- Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля13:00
- СНБО ввел санкции против телеканала НАШ09:00
- Стала известна повестка заседания СНБО в Харькове15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля13:00
Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма
14.02.2022 16:00
Министерство внутренних дел Украины приложит все усилия для недопущения сепаратистских проявлений. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.
"300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины", - сказал министр.
Он призвал украинцев не паниковать и не бояться.
"Повторения Славянска мы также не допустим. Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и колебаний", - заявил Монастырский.
Теги: безопасность, МВД, сепаратизм
Читайте также:
- МВД решило бороться с порнографией при помощи мобильных операторов
- Скандал! МВД признало "Вконтакте" главным хранилищем детского порно!
- В Восточном территориальном командовании ВВ МВД Украины проходит месячник безопасности дорожного движения
- Один из подозреваемых в расстреле работников "ПриватБанка" знал все особенности системы безопасности
- Накануне Евро-2012 французская полиция дает мастер-класс нашим правоохранителям (ФОТО)
- В Донецк прибыл "Тигр" (ФОТО)
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
- В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами15:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую12:00
- На Донбассе шесть обстрелов за сутки10:00
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе09:00
- За сутки в ООС четыре обстрела11:00
- В Станице Луганской произошел взрыв в кафе10:00
- Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская17:00
- 11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек15:00
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
- Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма16:00
- В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами15:00
- Шольц впервые прибыл в Украину14:00
- "COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания13:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля11:00
- На Донбассе шесть обстрелов за сутки10:00
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе09:00
- Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину08:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля
- Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина
- В Станице Луганской произошел взрыв в кафе
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
- Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный
- Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена