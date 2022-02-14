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Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма

14.02.2022 16:00
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Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма

Министерство внутренних дел Украины приложит все усилия для недопущения сепаратистских проявлений. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский.
"300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины", - сказал министр.
Он призвал украинцев не паниковать и не бояться.
"Повторения Славянска мы также не допустим. Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и колебаний", - заявил Монастырский.



Теги: безопасность, МВД, сепаратизм
 
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