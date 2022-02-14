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Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину

14.02.2022 08:00
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Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину

Некоторые государства отозвали своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в заявлении миссии, обнародованном в воскресенье, 13 февраля.
"Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - сообщили в организации.
При этом не указано, о каких странах идет речь.
В то же время отмечается, что миссия продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.



Теги: Украина, ОБСЕ, отзыв
 
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