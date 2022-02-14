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Шольц впервые прибыл в Украину

14.02.2022 14:00
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Шольц впервые прибыл в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, впервые прибыл с визитом в Украину, сообщает Офис Президента Украины.
В Киеве он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским. Завтра глава немецкого правительства посетит Москву.



Теги: Украина, визит, Германия, канцлер
 
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