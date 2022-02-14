Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля

14.02.2022 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано традиционное для выходных снижение суточного прироста COVID-19. За день было подтверждено 16 993 новых случаев. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава.

"За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 2 270 человек;

- летальных случаев - 142;

- выздоровело - 9 338 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 4 542 693 лица;

- выздоровело - 3 788 395 человек;

- летальных случаев - 102 950;

- проведено ПЦР-тестирования - 19 060 801.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 2293;

Винницкая область – 401;

Волынская область – 445;

Днепропетровская область – 1171;

Донецкая область - 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1519;

Полтавская область – 222;

Ровенская область - 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область - 361;

Харьковская область – 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область - 823;

Черновицкая область - 571;

Черниговская область – 713.