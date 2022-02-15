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На КПВВ с Крымом появились бесплатные автобусы

15.02.2022 17:00
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На КПВВ с Крымом появились бесплатные автобусы

На контрольных пунктах въезда-выезда Каланчак и Чонгар с понедельника, 14 февраля, начали курсировать специальные бесплатные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Сообщается, что автобусы появились при содействии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Автобусы будут перевозить граждан от КПВВ к административной границе с Крымом и обратно. Перевозки будут бесплатными и доступными с 08:00 до 18:00 ежедневно.
Услуга ориентирована на лиц с инвалидностью, пожилых людей, беременных женщин, граждан с детьми и других маломобильных групп.



Теги: Крым, бесплатно, автобус, КПВВ
 
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