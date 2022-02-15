СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины

15.02.2022 09:00

Стали известны фамилии 23 народных депутатов, находящихся за пределами Украины по состоянию на 12-00 14 февраля. Список опубликовало издание "Украинская правда".

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания); Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия); Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия); Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция); Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль); Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия); Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия); Железняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция); Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша); Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (Катар); Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ); Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия); Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция); Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар); Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция); Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания); Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария); Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ); Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия); Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция); Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

Позднее стало известно, что по состоянию на 20:00 14 февраля, в Украину вернулись 6 народных депутатов: Вадим Новинский, Ярослав Железняк, Александр Аликсейчук, Роман Иванисов, Александр Пузанов , Сергей Нагорняк.

В то же время, еще один нардеп Федор Христенко (ОПЗЖ) выехал из Украины рейсом "Киев – Дубай".