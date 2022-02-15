В Харьковской области начинаются масштабные контрдиверсионные учения

15.02.2022 11:00

С 15 февраля Служба безопасности Украины начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах.

Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.