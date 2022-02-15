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Зеленский объявил 16 февраля Днём единения Украины (ВИДЕО)
15.02.2022 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, – заявил президент.
"В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский в послании.
"Нам есть что противопоставить, у нас прекрасная армия, наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие, это уже в разы более сильная армия, чем была восемь лет назад", – заявил Зеленский, добавив что Донбасс и Крым вернутся в Украину – исключительно дипломатическим путем.
Ранее некоторые СМИ, в том числе немецкое издание Spiegel, называли 16 февраля предположительным днём нападения России на Украину.
Теги: праздник, обращение, единство, Зеленский
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