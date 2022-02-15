Зеленский объявил 16 февраля Днём единения Украины (ВИДЕО)

15.02.2022 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, – заявил президент.

"В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский в послании.

"Нам есть что противопоставить, у нас прекрасная армия, наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие, это уже в разы более сильная армия, чем была восемь лет назад", – заявил Зеленский, добавив что Донбасс и Крым вернутся в Украину – исключительно дипломатическим путем.

Ранее некоторые СМИ, в том числе немецкое издание Spiegel, называли 16 февраля предположительным днём нападения России на Украину.