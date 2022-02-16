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Ряд украинских сайтов подверглись масштабной DDOS-атаке
Во второй половины дня 15 февраля 2022 года началась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины, сообщает УНН.
Первыми кибератаке подверглись ПриватБанк, Ощадбанк, а также сайты Вооруженных сил Украины и Минобороны. В ночь на среду, 16 февраля, возникли перебои с доступом к другим сайтам государственных органов. Так были зафиксированы проблемы в работе сайтов Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Кабмина, Офиса президента, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Генпрокуратуры, Нацполиции и Мининфраструктуры.
В полиции отметили, что рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки.
По данному факту Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и 363-1 (умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.
Теги: банк, сайт, DDoS-атака, Кабмин
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