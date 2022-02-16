Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля

16.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 31 513 человека, а умерли - 310. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 3 640 человек;

- летальных случаев - 310;

- выздоровело - 27 684 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 4 603 930 человек;

- выздоровело - 3 839 314 человек;

- летальных случаев - 103 565;

- проведено ПЦР-тестирования - 19 176 424.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 4378;

Винницкая область — 667;

Волынская область — 1012;

Днепропетровская область — 1952;

Донецкая область — 1757;

Житомирская область — 957;

Закарпатская область — 492;

Запорожская область — 1597;

Ивано-Франковская область — 542;

Киевская область — 1259;

Кировоградская область — 541;

Луганская область — 738;

Львовская область — 919;

Николаевская область — 928;

Одесская область — 2847;

Полтавская область — 1523;

Ровенская область -1007;

Сумская область — 1159;

Тернопольская область — 624;

Харьковская область — 1765;

Херсонская область — 785;

Хмельницкая область — 1439;

Черкасская область — 1112;

Черновицкая область — 429;

Черниговская область — 1084.