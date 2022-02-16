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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 31 513 человека, а умерли - 310. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 15 февраля в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 3 640 человек;
- летальных случаев - 310;
- выздоровело - 27 684 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 603 930 человек;
- выздоровело - 3 839 314 человек;
- летальных случаев - 103 565;
- проведено ПЦР-тестирования - 19 176 424.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 4378;
Винницкая область — 667;
Волынская область — 1012;
Днепропетровская область — 1952;
Донецкая область — 1757;
Житомирская область — 957;
Закарпатская область — 492;
Запорожская область — 1597;
Ивано-Франковская область — 542;
Киевская область — 1259;
Кировоградская область — 541;
Луганская область — 738;
Львовская область — 919;
Николаевская область — 928;
Одесская область — 2847;
Полтавская область — 1523;
Ровенская область -1007;
Сумская область — 1159;
Тернопольская область — 624;
Харьковская область — 1765;
Херсонская область — 785;
Хмельницкая область — 1439;
Черкасская область — 1112;
Черновицкая область — 429;
Черниговская область — 1084.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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