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Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-19
По результатам проведенной экспертизы в Украине допущен к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения COVID-19 – «Паксловид». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Препарат "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ранее Минздрав подписал контракт с производителем препарата, компанией "Пфайзер" на поставку в Украину 300 тысяч курсов "Паксловида".
"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформируем дополнительно", - добавил Ляшко.
Теги: лекарство, Минздрав, Pfizer, COVID-19
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