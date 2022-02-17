Минздрав Украины одобрил «Паксловид» для лечения COVID-19

17.02.2022 17:00

По результатам проведенной экспертизы в Украине допущен к экстренному медицинскому применению еще один препарат для амбулаторного лечения COVID-19 – «Паксловид». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Препарат "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее Минздрав подписал контракт с производителем препарата, компанией "Пфайзер" на поставку в Украину 300 тысяч курсов "Паксловида".

"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформируем дополнительно", - добавил Ляшко.