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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля
В Украине за день подтвердили 33 330 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 4 637 260. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 17 февраля.
При этом выздоровел за сутки 27 441 человек (всего - 3 866 755), а скончались 259 украинцев (всего - 103 824). В больницы попали 3 284 больных с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Накануне первую дозу вакцины получили 15 804 (всего - 15 628 987), вторую - 26 193 (всего - 15 041 076), а бустерную дозу 16 737 (всего - 615 795).
Ситуация с Covid за последние сутки по регионам (новые случаи):
г. Киев – 4378
Одесская обл. – 2847
Днепропетровская обл. – 1952
Харьковская обл. – 1765
Донецкая обл. – 1757
Запорожская обл. – 1597
Полтавская обл. – 1523
Хмельницкая обл. – 1439
Киевская обл. – 1259
Сумская обл. – 1159
Черкасская обл. – 1112
Черниговская обл. – 1084
Волынская обл. – 1012
Ровенская обл. – 1007
Житомирская обл. – 957
Николаевская обл. – 928
Львовская обл. – 919
Херсонская обл. – 785
Луганская обл. – 738
Винницкая обл. – 667
Тернопольская обл. – 624
Ивано-Франковская обл. – 542
Кировоградская обл. – 541
Закарпатская обл. – 492
Черновицкая обл. – 429.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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