Резников обратился к жителям ОРДЛО

18.02.2022 14:00

Украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

"В очередной раз подчеркиваю, Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения совершать никаких силовых действий в отношении ОРДЛО или Крыма. Никаких. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане. И мы не будем подвергать их опасности. (...) Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других мест: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг. А те, кто якобы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам о каком-то наступлении", - сказал Резников.