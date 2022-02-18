Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля

18.02.2022 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 35 тысяч новых случаев коронавируса, 282 человека скончалось. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 17 февраля в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 3 323;

- летальных случаев - 282;

- выздоровело - 29 254 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 4 672 198 человек;

- выздоровело - 3 896 009 человек;

- летальных случаев - 104 106;

- проведено ПЦР-тестирования - 19 288 823.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 4538;

Винницкая область – 687;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2712;

Донецкая область – 1833;

Житомирская область – 1706;

Закарпатская область – 446;

Запорожская область – 1405;

Ивано-Франковская область – 536;

Киевская область – 1316;

Кировоградская область – 461;

Луганская область – 748;

Львовская область – 1490;

Николаевская область – 1235;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1668;

Ровенская область – 824;

Сумская область – 1118;

Тернопольская область – 608;

Харьковская область – 1800;

Херсонская область – 980;

Хмельницкая область – 1354;

Черкасская область – 1273;

Черновицкая область – 381;

Черниговская область – 1114.