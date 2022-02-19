Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса

19.02.2022 17:00

В связи с обострением ситуации на востоке Украины правозащитная организация Восток SOS предлагает помощь своих специалистов не зависимо от времени суток и дня недели.

Обратиться к ним можно по этим номерам:

Общие вопросы:

+38 (068) 220 43 37

+38 (095) 397 98 48

+38 (093) 923 14 86

Юридическая помощь, Донецкая область:

+38 (068) 664 21 04

+38 (099) 297 64 34

Юридическая помощь, Луганская область:

+38 (068) 827 28 95

+38 (095) 374 82 70

Мне нужна помощь. Что делать?

Если вам нужна помощь, но с нами не удалось связаться оперативно. Заполните эту анкету и мы с вами свяжемся: https://forms.gle/4gYzGNbRZwWMxXRj8

Я хочу помочь. Что делать?

Если вы можете помочь финансово или предоставить жилье людям, которые выезжают с оккупированных территорий или прифронта, заполните анкету: https://forms.gle/DTb7UYimbJiu4n8n7