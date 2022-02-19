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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев коронавируса против почти 35 тысяч днем ранее, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 19 февраля.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 208 человек;
- летальных исходов – 260;
- выздоровели – 30 487 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 703 323 человека;
- выздоровело – 3 926 496 человек;
- летальных исходов – 104 366;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.
Случаев в областях за сутки:
Киев – 4 391
Винницкая – 596
Волынская – 949
Днепропетровская – 2 523
Донецкая – 1 564
Житомирская – 1 373
Закарпатская – 419
Запорожская – 1 295
Ивано-Франковская – 469
Киевская – 1 257
Кировоградская – 418
Луганская – 682
Львовская – 911
Николаевская – 1 349
Одесская – 2 657
Полтавская – 1 346
Ровенская – 734
Сумская – 967
Тернопольская – 560
Харьковская – 2 096
Херсонская – 987
Хмельницкая – 898
Черкасская – 1 280
Черновицкая – 338
Черниговская – 1 066.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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