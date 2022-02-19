Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля

19.02.2022 15:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев коронавируса против почти 35 тысяч днем ранее, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 19 февраля.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 3 208 человек;

- летальных исходов – 260;

- выздоровели – 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 4 703 323 человека;

- выздоровело – 3 926 496 человек;

- летальных исходов – 104 366;

- проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.

Случаев в областях за сутки:

Киев – 4 391

Винницкая – 596

Волынская – 949

Днепропетровская – 2 523

Донецкая – 1 564

Житомирская – 1 373

Закарпатская – 419

Запорожская – 1 295

Ивано-Франковская – 469

Киевская – 1 257

Кировоградская – 418

Луганская – 682

Львовская – 911

Николаевская – 1 349

Одесская – 2 657

Полтавская – 1 346

Ровенская – 734

Сумская – 967

Тернопольская – 560

Харьковская – 2 096

Херсонская – 987

Хмельницкая – 898

Черкасская – 1 280

Черновицкая – 338

Черниговская – 1 066.