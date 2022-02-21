Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля

21.02.2022 15:00

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 случая коронавируса. Умерли 127 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых заражений в Киеве и на Днепропетровщине.

Отмечается, что за сутки в Украине госпитализировали 1886 человек; выздоровели - 13 904 человека.

Протестировано методом ПЦР - 17 065 человек, методом ИФА - 2272, экспресс-тестами - 27 091.

За все время пандемии в стране заболели - 4 734 333 человека; выздоровели - 3 952 363 человека; умерли - 104 645.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2297;

Винницкая область-140;

Волынская область-443;

Днепропетровская область-1353;

Донецкая область-593;

Житомирская область-480;

Закарпатская область – 137;

Запорожская область-564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область-484;

Кировоградская область-313;

Луганская область – 188;

Львовская область-290;

Николаевская область-1099;

Одесская область – 1011;

Полтавская область-502;

Ровенская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область-911;

Херсонская область-582;

Хмельницкая область-203;

Черкасская область-633;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область-368.